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22:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст США не нашел нарушений в стенограмме переговоров Трампа с Зеленским

Министерство юстиции США изучило расшифровку июльских переговоров между президентами США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашло нарушений национального законодательства.

Источник: Reuters

Как сообщила руководитель пресс-службы американского ведомства Керри Кьюпек, министерство прекратило дальнейшее расследование, передает CBS News.

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«Руководствуясь установленными процедурами, отдел уголовных дел Минюста проверил официальную запись телефонного разговора и, на основании фактов и законодательства установил, что нарушения финансирования избирательной кампании не было и, что дальнейшие действия не требуются. Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим юридическим заключением, и министерство закрыло дело», — сказала госпожа Кьюпек.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора президентов подтверждает необходимость процедуры импичмента.

Якобы американский президент призывал своего украинского коллегу инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Позднее Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал со своим украинским коллегой деятельность своего оппонента. Владимир Зеленский заявил, что господин Трамп не оказывал давления во время телефонного разговора.

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