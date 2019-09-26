Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым в Нью-Йорке

По словам украинского президента, беседа была посвящена двусторонним отношениям.
«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они (Россия) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (заключенными)», — уточнил он на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Украины отметил, что согласился с желанием Лаврова. «Это наша страна, это наша земля, если вы (Россия) готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей», — пересказал украинский президент свой ответ российскому министру. Зеленский добавил, что беседа была короткой и состоялась, пока политики стояли в очереди.
О коротком разговоре между Зеленским и Лавровым накануне, 25 сентября, рассказал дипломатический источник «Интерфакса». Источник агентства в Офисе президента Украины уточнил, что стороны обсудили подготовку встречи в «нормандском формате».