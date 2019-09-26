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07:34 (мск), источник: Ведомости

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о короткой беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает «Интерфакс».

Источник: AP 2019

По словам украинского президента, беседа была посвящена двусторонним отношениям.

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«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они (Россия) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (заключенными)», — уточнил он на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины отметил, что согласился с желанием Лаврова. «Это наша страна, это наша земля, если вы (Россия) готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей», — пересказал украинский президент свой ответ российскому министру. Зеленский добавил, что беседа была короткой и состоялась, пока политики стояли в очереди.

О коротком разговоре между Зеленским и Лавровым накануне, 25 сентября, рассказал дипломатический источник «Интерфакса». Источник агентства в Офисе президента Украины уточнил, что стороны обсудили подготовку встречи в «нормандском формате».

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25 сентября© Ньюстюб
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