14:41 (мск), источник: BBC News Русская служба
Трамп просил Зеленского расследовать дела сына Байдена на Украине. Что о нем известно?
Хантер Байден, сын бывшего
Русская служба
Во время встречи с Владимиром Зеленским, прошедшей в
«Когда сын Байдена покидает Украину с миллионами долларов, это коррупция», — пояснил глава Белого дома.
За несколько часов до встречи администрация опубликовала стенограмму телефонного разговора лидеров двух стран, во время которого Дональд Трамп попросил украинского коллегу «сделать ему отдолжение» и возобновить расследование в отношении сына
Глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что слова президента являются еще одной попыткой заручиться помощью иностранной державы во время предстоящей в 2020 году избирательной кампании и использовать финансовую и военную помощь, предоставляемую Вашингтоном Украине, в собственных политических интересах.
«Я шокирован тем, что Белый дом решил опубликовать эту стенограмму, думая, что это
Главным «героем» самого громкого политического скандала в США стал 49-летний сын бывшего
Роберт Хантер Байден родился 4 февраля 1970 года в Уилмингтоне, штат Делавэр. Спустя два года его мать и младшая сестра погибли в автокатастрофе, а сам Хантер и его брат Бо получили серьезные травмы.
Будущий
Позднее Хантер Байден решил вернуться к учебе, поступив сначала на юридический факультет того же Джорджтаунского университета. Спустя год он перевелся в Йель, получив в 1996 году диплом юриста.
В последующие годы Хантер Байден успел поработать в банковской компании MBNA America, министерстве торговли США и стать соучредителем лоббистской фирмы Oldaker, Biden & Belair. В 2006 году президент Джодж
После того как его отец занял пост
«Бурисма Холдингс» считается одной из крупнейших компаний по добыче природного газа на Украине.
Компания была создана в 2002 году бизнесменом Миколой Злочевским, которого считают близким другом и соратником Виктора Януковича. «Бурисма» зарегистрирована на кипрскую офшорную компанию Brociti Investments Limited, также принадлежащую Злочевскому.
В 2014 году в рамках антикоррупционного расследования британские власти заморозили 23 млн долларов на счетах Миколы Злочевского, писала Guardian.
Сын
В специальном
Согласно некоторым сообщениям, сын
После того как Хантер Байден стал членом совета директоров «Бурисмы», многочисленные правозащитные организации в США и даже сотрудники Белого дома заявляли о том, что это назначение может свидетельствовать о конфликте интересов: в это же время его отец,
В составе совета директоров «Бурисмы» уже были известные политики, включая бывшего президента Польши Александра Квасьневского, и, как утверждали американские СМИ, назначение
В числе эпизодов, о которых в своем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским упоминал Дональд Трамп, фигурирует инцидент с отставкой генерального прокурора Украины Виктора Шокина.
Он был назначен на эту должность в феврале 2015 года. В числе уголовных дел, доставшихся ему «по наследству», было и дело в отношении Миколы Злочевского. Позднее Виктор Шокин возбудил еще одно дело, поручив прокуратуре проверить, на каком основании лицензии на добычу газа были выданы компаниям Злочевского в то время, когда бизнесмен занимал пост министра экологии.
В прошлом году, выступая в вашингтонском Совете по внешней политике, бывший
Я сказал: «Вы не получите ($1 миллиард). Я уезжаю через шесть часов, и если прокурор не будет уволен, вы не получите денег». Ну что, этот с… кин сын. Он был уволен.
В марте 2016 года украинские СМИ и общественные организации регулярно обвиняли Виктора Шокина в личной коррумпированности, а перед зданием генеральной прокуратуры бушевали тысячные демонстрации, требовавшие его отставки.
По утверждению американских СМИ, в это время многочисленные уголовные дела против «Бурисмы» были давно прекращены, и вмешательство
О том, что Хантер Байден и его отец никогда не нарушали законов Украины, в мае этого года заявил в интервью агентству Блумберг и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, оставивший свой пост в августе 2019-го.
«Хантер Байден не нарушил никаких украинских законов, во всяком случае, до сих пор не нарушил, и мы не обнаружили никаких нарушений с его стороны. Компания может платить столько, сколько она хочет, членам своего совета директоров», — подчеркнул Юрий Луценко.
Кирилл Белянинов