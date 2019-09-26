10:47 (мск), источник: Коммерсантъ
«Я просто думал, что они опубликуют свою часть»
Как администрация Дональда Трампа подставила Владимира Зеленского.
В среду в
В США продолжается непривычный ажиотаж вокруг Украины и ее президента Владимира Зеленского. Встреча украинского лидера с президентом США стала едва ли не главным событием среды в
В
Владимира Зеленского сразу спросили об опубликованной буквально за несколько часов до встречи с Дональдом Трампом стенограмме их же телефонного разговора от 25 июля. Напомним, оппоненты американского президента из Демократической партии заподозрили его в «подрыве верховенства закона в надежде на извлечение политической выгоды». Они утверждали, что глава Белого дома в ходе телефонного разговора 25 июля призывал Владимира Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который на протяжении последних месяцев в общении с украинскими официальными лицами пытался инициировать в Киеве расследование возможных коррупционных связей Хантера Байдена — сына бывшего
Угрожая Дональду Трампу импичментом, демократы требовали обнародовать стенограмму июльского разговора. Сначала глава Белого дома отнекивался от этих призывов, но затем решился на беспрецедентный шаг: расшифровка беседы была опубликована.
Но зато ставит Владимира Зеленского в весьма неудобное положение. Из расшифровки следует, что на протяжении всего разговора он заискивал перед Дональдом Трампом и охотно подхватывал поднятую Дональдом Трампом тему недостаточного внимания к Украине со стороны европейских стран.
«Германия почти ничего для вас не делает. Все, что они делают, — это болтовня, и вам следует указать им на это», — напутствовал своего «украинского ученика» Дональд Трамп, напоминая, что в отличие от Европы «США очень хорошо относятся к Украине».
«Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а на все 1000%», — жаловался Владимир Зеленский на европейцев. «Я встречался и разговаривал с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно много в сфере санкций. Они не усиливают санкции (против России.— “Ъ”). Они не работают на Украину так, как должны. И получается, что несмотря на то, что нашим ближайшим партнером должен быть Европейский союз, на деле оказывается, что США для нас гораздо более близкий партнер, чем ЕС», — сказал в ходе телефонного разговора Владимир Зеленский.
Между тем, из его выступления на
Дональд Трамп в свою очередь заявил, что не стал бы публиковать стенограмму разговора с президентом Украины, если бы в Киеве были против этого. «Мы поговорили с Украиной об этом. Майкл Помпео (госсекретарь США — “Ъ”) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали… Он сказал, что это был невинный звонок, и “вы можете его публиковать, если хотите”», — изложил свою версию событий Дональд Трамп.
«Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной», — заявила изданию Politico
По ее словам, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ на Украине.
Елена Черненко,