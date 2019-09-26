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10:51 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Инициатива узаконить профессию «домохозяйка» и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума привлекательна, одна сложно реализуема.

Об этом заявил Агентству городских новостей «Москва» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов:

Что касается введения такого понятия, как «домохозяйка», то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком <…> То есть надо говорить о гендерном равенстве — профессия «домохозяин», «домохозяйка».
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Он добавил, что сейчас для назначения страховой пенсии важно количество заработанных баллов. Если человек не работает и за него никто не платит взносы, баллов нет. Предполагается, что в таких случаях должно платить государство, однако на такие меры власти вряд ли пойдут, отметил Нилов.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.

«Профессии не может быть — домохозяйка. Статус такой может быть», — заявил он.

Ранее на сайте «Российская общественная инициатива» появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа. Авторы инициативы также предлагают установить для домохозяек оплату в размере прожиточного минимума.

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