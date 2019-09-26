Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мнение рядовых американцев о теледебатах В предыдущих дебатах, которые проводились в июне и июле, участвовало 20 кандидатов, сейчас их уже 10
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
11:34 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко поддержал территориальную целостность Украины

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.

Источник: AP 2019

«Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой», — сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство «БелТА».

«Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Это украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой, — подчеркнул глава государства. — На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной».

Читайте также
Без Белоруссии: Киев оценил идею отправки белорусских миротворцев в Донбасс

Президент привел в пример Югославию, которую поделили на части, проводили бомбардировки. «Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной», — заметил глава государства.

Он также высказал свое отношение к жителям западных областей Украины, с которыми общался еще во время военной службы: «Я познакомился с “враждебной” Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать».

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса, а белорусские власти делают и продолжат делать все от них зависящее для достижения мира в Украине: обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь пострадавшим в ходе конфликта районам Донбасса.

Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Горящий в Норвегии российский траулер опрокинулся и лег на дно
Синоптики пообещали возвращение тепла в центр России
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Мегаполисы мертвых в Гонконге показали с воздуха (фото)
Усыновившая детей однополая семья попросила убежище в США
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota: в ноябре состоится обновление По информации Авто Mail.ru, этой осенью марка Toyota привезёт в Россию рестайлинговую версию паркетника C-HR
Кино
Лобода впервые высказалась о победе дочери Алсу в «Голосе. Дети» Наставница проекта отметила, что долгое время после скандального финала шоу участвовала в жизни Абрамовой через других людей
Недвижимость
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
За ипотеку под 2% в квартирах обяжут жить
Популярные темы на «Детях»
Ермак!!! 654
Поездка со взрослыми детьми: купе или плацкарт? 240
Кто где сушит белье? 143
День учителя, подарки 109
Леди
«Как будто 18 лет»: Ходченкова и Гагарина на модной презентации Артистки показали модные образы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь