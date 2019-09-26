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12:32 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал вопрос о миротворцах в Донбассе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, в тексте минских соглашений такого нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение.
Дмитрий Песков.
пресс-секретарь президента РФ

«Еще раз хочу обратиться к минским договоренностям. В тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет», — добавил он.

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