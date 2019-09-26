12:32 (мск), источник: РИА Новости
Песков прокомментировал вопрос о миротворцах в Донбассе
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, в тексте минских соглашений такого нет, заявил журналистам
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок
Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение.
«Еще раз хочу обратиться к минским договоренностям. В тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет», — добавил он.