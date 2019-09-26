12:28 (мск), источник: Интерфакс
Песков назвал публикацию стенограммы беседы Трампа с Зеленским делом США и Украины
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU —
«Я ничего не буду комментировать по этому поводу», — сказал Песков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос. Он также обратил внимание, что публикация была осуществлена «по взаимной договоренности».
Но в целом, подчеркнул Песков, «надо признать, что публикация полной записи беседы — будь то телефонный разговор или очная беседа — нечасто встречается в дипломатической межгосударственной практике». «По крайней мере, нечасто встречалось доселе», — уточнил
В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Сам Трамп затем заявил, что не опубликовал бы стенограмму этой беседы, если бы в Киеве были против этого.
Ранее этот разговор Трампа с Зеленским вызвал широкий резонанс в американских СМИ. Сообщалось, что Трамп пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Джо Байден, как и Трамп, претендует на участие в президентских выборах в США в 2020 году.