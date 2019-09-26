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12:28 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал публикацию стенограммы беседы Трампа с Зеленским делом США и Украины

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом этих государств, но подобное в дипломатической практике встречается нечасто.

Источник: РИА "Новости"

«Я ничего не буду комментировать по этому поводу», — сказал Песков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос. Он также обратил внимание, что публикация была осуществлена «по взаимной договоренности».

Но в целом, подчеркнул Песков, «надо признать, что публикация полной записи беседы — будь то телефонный разговор или очная беседа — нечасто встречается в дипломатической межгосударственной практике». «По крайней мере, нечасто встречалось доселе», — уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Новость
«Если вы сможете заняться этим вопросом…»

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Сам Трамп затем заявил, что не опубликовал бы стенограмму этой беседы, если бы в Киеве были против этого.

Ранее этот разговор Трампа с Зеленским вызвал широкий резонанс в американских СМИ. Сообщалось, что Трамп пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, как и Трамп, претендует на участие в президентских выборах в США в 2020 году.

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