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17:57 (мск), источник: Коммерсантъ

«Это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию»

Александр Лукашенко рассказал украинским журналистам о своем миролюбии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретился с журналистами ведущих украинских СМИ. «Ъ» собрал самые яркие его цитаты: о Крыме, Донбассе, нефти и сохранении власти в России в руках Владимира Путина.

О врагах и готовности к войне

Общаясь с украинскими журналистами, Лукашенко в очередной раз подчеркнул миролюбивый характер своей политики. «У нас пока нет потенциальных врагов, — сказал он, но тут же добавил: — Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений». При этом президент Лукашенко отметил отличие белорусской армии от российской или украинской.

У нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, у нас исключительно мобильные части.
Александр Лукашенк
президент Белоруссии

О вхождении в состав России

Один из вопросов, заданных украинскими журналистами, касался распространенной теории, что президент России Владимир Путин якобы намерен до 2024 года включить Белоруссию в состав России. Такой шаг, как убеждены сторонники версии, позволит Путину не искать преемника, а стать президентом нового государства самому, так как правило «не больше двух сроков подряд» касается только России. Однако Александр Лукашенко не верит, что его российский коллега пойдет на это.

Нет даже такой идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий. Знаете, это как-то слишком мелко — вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека… Слушайте, они найдут десяток вариантов. Но я знаю другое: у президента Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

О российской нефти

Интерес у украинских журналистов вызвала активность Минска в поиске других поставщиков нефти кроме России. Например, прямо во время пресс-конференции появилось сообщение, что в октябре Белоруссия намерена подписать соглашение о покупке нефти в Казахстане. Но это, по словам Лукашенко, не давление на Москву, а лишь «поиск альтернативы». Тем не менее он не упустил возможности в очередной раз покритиковать налоговый маневр. «Это (введение Москвой налогового маневра.— “Ъ”) значит, что наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами. На что я публично в Питере в последний раз сказал: “Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть”», — заявил Александр Лукашенко.

При этом он отметил, что «российская нефть марки Urals — не самого высокого качества на мировом рынке».

О целостности Украины и Крыме

Позиция Александра Лукашенко относительно территориальной целостности Украины на этот раз прозвучала весьма противоречиво и вряд ли обрадовала украинских журналистов.

«Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой», — произнес белорусский президент. Однако, как и его российский коллега, он четко разделяет вопросы принадлежности Донбасса и Крыма.

Что касается первого, то здесь он призвал решить проблему силами «трех славянских народов». «Забудьте о всяких формулах. Сядьте в Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов, — призвал Лукашенко.— Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом. И там уже не отвертишься: или решай, или говори, что не хочу решать этот конфликт». При этом Лукашенко заявил, что ради возвращения территории он был бы готов идти на «любые шаги».

Я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Да, там надо дать гарантии людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, свою семью. Хотя, я считаю, это тоже не вопрос. Людям нужны действия, которые принесут желаемый мир и результаты. Надо делать любые шаги, надо отбросить все амбиции, всем внутри страны надо объединиться, чтобы в головах созрело: надо сохранить единство в Украине.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

А вот Крымский полуостров, по мнению Александра Лукашенко, Киев уже не сможет вернуть никакими уступками. «Я верю, что, как говорит президент (России.— “Ъ”), этот вопрос закрыт сегодня и навсегда, — сказал он.— Это говорит и аккуратный, спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе — нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму. Нет такой силы, которая против желания России может это сделать».

Об отправке миротворцев в Донбасс

Говоря о донбасском конфликте, Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что Минск готов принять в его урегулировании непосредственное участие, но «напрашиваться» не будет.

«Если нужно будет, мы готовы сыграть определенную роль. Но пока и такие предложения бывшими руководителями вашей страны отвергались», — сказал белорусский президент. Лукашенко отметил, что не важно, как назовут то качество, в котором может выступить Белоруссия, — миротворцы или посредники. «Главное, чтобы это было надо вам и другим, которые вовлечены в этот конфликт. Скажу откровенно: чтобы это было надо нам, вам и россиянам, если говорить о славянском единстве», — сказал он.

На эти слова уже успел отреагировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Это новое предложение. В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса». Однако Песков напомнил, что в «тексте минских договоренностей и в плане действий такого пункта нет.

О позиции Запада по Донбассу

Александр Лукашенко дал понять, что страны Запада, вероятно, просто не заинтересованы решать донбасский конфликт. К такому выводу он пришел после того, как председатель Европейского совета Дональд Туск отверг его план по урегулированию ситуации.

Западу я предложил свое видение в урегулировании этого конфликта. И предупредил Туска: «Если вы не примете эту позицию, я буду знать, что как минимум в Европе есть люди, заинтересованные в конфликте в Украине». Он помолчал и сказал: «Господин президент, видимо, да». После того как мы довели им наше видение, никаких подвижек не наступило.
Александр Лукашенко
 президент Белоруссии

При этом белорусский президент рассказал, что в начале конфликта обсуждал его и с Владимиром Путиным, и с европейскими коллегами. «Путин мне всегда, когда я задавал ему неприятные вопросы, объяснялся, отвечал не только по поводу Крыма, но и больше всего Донецка, — сказал Лукашенко.— Точно так я был вовлечен в обсуждение этой проблемы с европейцами».

О Западной Украине и ее жителях

Достаточно тепло Александр Лукашенко высказался о жителях западных областей Украины, которых зачастую считают настроенными антироссийски. Белорусский президент познакомился с ними во время военной службы. «Я познакомился с “враждебной” Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать, — сказал Александр Лукашенко.— Да, они более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?».

О встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Наиболее актуальной темой, которую прокомментировал Лукашенко, стала недавняя встреча президентов Украины и США в Нью-Йорке. «Я старый политик, много раз бывал в ООН, — отметил он.— Обычный день, но вы его сделали горячим. И встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, — прилично, разумно, красиво. Все было красиво. А вообще это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу. Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений».

Кирилл Кривошеев

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