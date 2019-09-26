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17:07 (мск), источник: Секрет Фирмы

Казакам дадут 350 млн рублей на поддержку «духа патриотизма»

Казаки получат в 2020—2022 годах 357 млн рублей бюджетных денег. Власти выделят эти средства на «сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма».

Источник: РИА "Новости"

Согласно приложению к законопроекту «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», казакам выделят 63 млн рублей в 2020 году, 57 млн рублей в 2021 году и 59 млн рублей в 2022 году. Кроме того, Всероссийское казачье общество получит субсидию в размере 62 млн рублей в 2020 году, 57 млн рублей в 2021 году и 59 млн рублей в 2022 году.

Организация появилась в ноябре 2018 года. На церемонии открытия в храме Христа Спасителя присутствовали 500 делегатов от реестровых казачьих войск. Создатели заявили, что в объединение войдут 200 000 казаков.

В 2016—2018 годах московское правительство заключило с казаками три контракта на общую сумму почти 50 млн рублей. По документам деньги пошли на обучение охране общественного порядка на массовых мероприятиях в Москве.

Анатолий Круглов

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