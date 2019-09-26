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19:42 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Зарубежные СМИ: Смог ли оправдаться Дональд Трамп?

Белый дом опубликовал полную стенограмму телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампоми и Владимиром Зелененьким.

Источник: Администрация Президента Украины

Беседа состоялась 25 июля. Именно она легла в основу запуска процедуры импичмента американского лидера. В ходе разговора президент США затронул вопрос коррупционной деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, на Украине. Байден-старший является главным оппонентом Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. После публикации стенограммы американские СМИ разделились на два лагеря: первые убеждены, что документ доказывает беспочвенность обвинений против Трампа, вторые, наоборот, уверены, что совершенное им преступление очевидно.

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Какие аргументы у тех и у других? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

Чтобы понять истинное значение того, о чем говорили Дональд Трамп и Владимир Зеленский нужно помнить, что президент США говорит как бы зашифровано, намеками, полагает обозреватель телеканала CNN. Так, еще бывший адвокат Трампа Майкл Коэн рассказывал, что президент никогда не задает прямых вопросов и не отдает прямых приказов, но ты понимаешь, о чем идет речь. И теперь спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси придется найти опытных людей, которые смогут перевести то, что сказал Трамп Зеленскому на своем «зашифрованном языке» на простой английский. А если Палата все же будет голосовать за импичмент, в список обвинений можно будет добавить и данные из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о препятствии правосудию и злоупотреблении властью.

Обозреватель телеканала Fox News, традиционно поддерживающего Трампа, полагает, что обвинения против президента оказались беспочвенны, а критики снова дискредитировали себя. Он отмечает, что Пелоси и другие бешено ненавидящие президента демократы уже давно не скрывают своих амбиций, поэтому им сойдет любой предлог для запуска процедуры импичмента. Но произошедшее выступление Пелоси без предварительного изучения фактов — это ошеломляющее признание предвзятости.

Теперь все эти маски были сброшены. Пелоси и ее единомышленники будут делать все что угодно, лишь бы отменить результаты выборов 2016 года и выселить Трампа из его офиса.

В свою очередь, британская The Guardian отмечает, что решение демократов начать процедуру импичмента привело страну на путь, конец которого невозможно предсказать. Однако политическое преимущество все же остается у Пелоси. Когда-то после публикации доклада Мюллера она успешно предотвратила начало процедуры импичмента, потому что это могло бы расколоть умеренных и прогрессивных демократов.

Но теперь Пелоси возглавляет объединенную группу, которая может начать расследование — оно будет невероятно опасным для Трампа и республиканцев.
Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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