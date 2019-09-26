Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мнение рядовых американцев о теледебатах В предыдущих дебатах, которые проводились в июне и июле, участвовало 20 кандидатов, сейчас их уже 10
Фоторепортажи
20Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
19:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Главы МИДов России и Грузии провели переговоры впервые после войны 2008 года

В Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, состоялась встреча глав МИДов РФ и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. Личных контактов министров иностранных дел двух стран не было с 2008 года. Переговоры прошли на фоне наметившегося улучшения отношений между двумя странами, которые сильно осложнились в июне этого года.

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двухсторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ в Facebook. В нем отмечается, что встреча была организована при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипотношений между странами представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

Главы российского и грузинского МИДов не встречались после вооруженного конфликта 2008 года в Южной Осетии, после которого Москва признала независимость этой отколовшейся от Грузии республики, а также независимость Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Россией, которые не восстановлены до сих пор.

Ранее в интервью «Ъ» глава МИД РФ высказал мнение, что Россия уже могла бы возобновить авиасообщение с Грузией, приостановленное Москвой летом этого года. По его словам, это было бы «правильно», так как «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте».

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне 2019 года после скандала с проведением в Тбилиси Всемирной ассамблеи православия. Ее заседание, на котором председательствовал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, проводилось в грузинского парламенте, и господин Гаврилов, как председательствующий, сел в кресло спикера. Сначала это спровоцировало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки, а затем и российско-грузинский кризис.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В ответ на критику в адрес Москвы, которая звучала в том числе из уст грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей Россию врагом и оккупантом, власти РФ приостановили прямое авиасообщение с Грузией. Госдума рекомендовала пойти еще дальше и ввести против соседней страны экономические санкции. Но президент Владимир Путин эту идею в итоге не поддержал.

40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Владимир Соловьев, Нью-Йорк

Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
 Зеленский спровоцировал скандал в США
Путин не смог достойно ответить США
МЧС подтвердило запрет на курение на балконах с 1 октября
Кудрин заявил об отсутствии бедных пенсионеров в России
В подвале китайского чиновника нашли более 13 тонн золота
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Выбраны 50 лучших снимков от тревел-фотографов
Белка остановила девушку, чтобы та спасла бельчонка (видео)
В России отказались судить Шварценеггера и Джеки Чана
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Дети в авто: как правильно и безопасно перевозить малышей? Проблема безопасности детей-пассажиров стала темой специального круглого стола, который прошел в Mail.ru
Кино
Лобода впервые высказалась о победе дочери Алсу в «Голосе. Дети» Наставница проекта отметила, что долгое время после скандального финала шоу участвовала в жизни Абрамовой через других людей
Недвижимость
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Популярные темы на «Детях»
Кто где сушит белье? 165
Школьные поездки и экскурсии 147
Вакцина от гриппа 115
Детские шапочки для бассейна 108
Леди
«Как будто 18 лет»: Ходченкова и Гагарина на модной презентации Артистки показали модные образы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь