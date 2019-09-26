19:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Главы МИДов России и Грузии провели переговоры впервые после войны 2008 года
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«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двухсторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ в Facebook. В нем отмечается, что встреча была организована при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипотношений между странами представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.
Ранее в интервью «Ъ» глава МИД РФ высказал мнение, что Россия уже могла бы возобновить авиасообщение с Грузией, приостановленное Москвой летом этого года. По его словам, это было бы «правильно», так как «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте».
Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне 2019 года после скандала с проведением в Тбилиси Всемирной ассамблеи православия. Ее заседание, на котором председательствовал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, проводилось в грузинского парламенте, и господин Гаврилов, как председательствующий, сел в кресло спикера. Сначала это спровоцировало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки, а затем и
В ответ на критику в адрес Москвы, которая звучала в том числе из уст грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей Россию врагом и оккупантом, власти РФ приостановили прямое авиасообщение с Грузией. Госдума рекомендовала пойти еще дальше и ввести против соседней страны экономические санкции. Но президент Владимир Путин эту идею в итоге не поддержал.
Владимир Соловьев,