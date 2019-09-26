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18:20 (мск), источник: Интерфакс

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Депутаты Элистинского городского собрания в Калмыкии в четверг избрали новым главой администрации Дмитрия Трапезникова, сообщили «Интерфаксу» в городском парламенте.

Источник: РИА "Новости"

«По решению депутатов главой стал Трапезников, его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков», — сказал собеседник агентства.

Трапезников в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. С 2010 по 2012 год он работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка, также он был заместителем председателя Совета министров ДНР.

После убийства 31 августа 2018 года главы ДНР Александра Захарченко Трапезников стал исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако уже 7 сентября его сменил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, который позже победил на выборах.

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