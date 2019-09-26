19:10 (мск), источник: Интерфакс
США объявили о раскрытии схемы поставок топлива российским военным в Сирии
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Минфин США включил в SDN List трех менеджеров компании «Совфрахт» и ряд судов под российским флагом.
В частности, под санкции попали Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян, говорится в сообщении Минфина.
В раскрытии этой схемы участвовало Федеральное бюро расследований, подчеркнул Минфин.
Поставки топлива осуществлялись через московскую компанию «Маритайм Ассистанс», она также включена в SDN List, говорится в сообщении.
Также в список блокирующих санкций добавлены несколько судов компании «Транспетрочарт», которая, как и «Совфрахт», ранее уже была включена в SDN List (OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат»).
Минфин США ввел санкции в отношении «Совфрахта» еще в 2016 году за то, что компания вела деятельность в Крыму. После введения санкций компания «Совфрахт» стала пользоваться судами компании «Транспетрочарт», чтобы поставлять авиационное топливо в Сирию, сообщает Минфин США.
Против троих физических лиц, попавших под санкции, в июне 2018 года выдвинул обвинения в нарушении санкционного режима против Сирии и Крыма Минюст США.
Обвинения были выдвинуты против Ивана Окорокова, Ильи Логинова, Карена Степаньяна, а также Алексея Конькова и Людмилы Шмельковой. Тогда Минюст США заявлял, что они в обход санкций против Дамаска поставляли сирийцам авиационное топливо, а также занимались переводом в республику денежных средств без санкции американского Минфина. В поставках была задействована компания «Транспетрочарт», сообщал Минюст.