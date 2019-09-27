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01:00 (мск), источник: РИА Новости

США направят в Саудовскую Аравию дополнительную батарею Patriot

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. США разместят в Саудовской Аравии дополнительную батарею зенитных ракетных комплексов Patriot после атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

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На прошлой неделе американские военные признали провал Patriot при ракетном обстреле и атаке дронов на НПЗ.

По его словам, усиление проводится по просьбе королевства.

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Вашингтон также направит в Саудовскую Аравию четыре радара Sentinel и около 200 военных.

В ведомстве отметили, что развертывание дополнительных сил усилит безопасность как самого королевства, так и американских войск в регионе.

Кроме того, США могут дополнительно направить в королевство еще две батареи Patriot и один противоракетный комплекс THAAD. Глава Пентагона Марк Экспер уже одобрил эту идею, однако окончательное решение о размещении еще не принято.

В Пентагоне также ожидают, что другие страны региона также внесут свой вклад в укрепление обороны Саудовской Аравии.

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