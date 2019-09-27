США направят в Саудовскую Аравию дополнительную батарею Patriot

На прошлой неделе американские военные признали провал Patriot при ракетном обстреле и атаке дронов на НПЗ.
По его словам, усиление проводится по просьбе королевства.
Вашингтон также направит в Саудовскую Аравию четыре радара Sentinel и около 200 военных.
В ведомстве отметили, что развертывание дополнительных сил усилит безопасность как самого королевства, так и американских войск в регионе.
Кроме того, США могут дополнительно направить в королевство еще две батареи Patriot и один противоракетный комплекс THAAD. Глава Пентагона Марк Экспер уже одобрил эту идею, однако окончательное решение о размещении еще не принято.
В Пентагоне также ожидают, что другие страны региона также внесут свой вклад в укрепление обороны Саудовской Аравии.