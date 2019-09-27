05:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
У политиков раззвонилось воображение
Стенограмма телефонной беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского сыграла на руку их противникам.
В США и на Украине не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Трамп в четверг дал понять, что повода для импичмента нет, так как обвинения со стороны демократов не имеют под собой оснований. Те, однако, отступать не намерены. Тем временем украинские оппозиционеры нашли повод для атаки на президента Зеленского. Они потребовали от генпрокурора страны Руслана Рябошапки, которого президент назвал «стопроцентно своим человеком», отчитаться перед парламентом. Депутаты сомневаются в том, что господин Рябошапка руководствуется в работе законами, а не указаниями главы государства.
Публикация Белым домом стенограммы июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского остается в центре внимания как в Вашингтоне, так и в Киеве.
Так, в четверг эта тема обсуждалась в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Выступавший на слушаниях и. о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр заявил: сотрудник американских спецслужб, «поднявший тревогу» в связи с беседой лидеров двух стран, «действовал добросовестно» и «неукоснительно следовал закону».
Напомним, сотрудник спецслужб, имя которого не называется, получил от «более чем полудюжины» чиновников информацию о попытках Дональда Трампа воспользоваться служебным положением, чтобы склонить иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.
Из обнародованной накануне стенограммы следует, что президент Трамп обращал внимание Владимира Зеленского на необходимость изучить обстоятельства увольнения в 2016 году с поста генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Он, в числе прочего, расследовал деятельность украинской компании Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Джо Байдена — Хантер. Но довести дело до конца Виктор Шокин не успел. Отметим, что на его отставке настаивал Джо Байден: необходимость смены главы украинской прокуратуры он объяснял саботажем запланированной реформы ведомства и многочисленными нарушениями, допускаемыми прокурорами в своей работе.
Изучив запись июльского телефонного разговора, в Минюсте США заявили, что «нарушения норм избирательных кампаний не было, и никакие другие действия (в отношении Дональда Трампа.— “Ъ”) не требуются». «Есть ли повод для импичмента? Ни в коем случае», — написал в Twitter сам президент США. Вместе с тем председатель комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шифф заявил: опубликованная стенограмма разговора — «самое наглядное доказательство того, что президент США нарушил свою клятву, данную во время присяги».
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Эти объяснения устроили не всех. Так, партия «Европейская солидарность», возглавляемая
Глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко высказал и личную оценку ситуации, заявив в эфире телеканала «Прямой», что скандал вокруг стенограммы телефонного разговора вреден для Украины.
Сам генпрокурор Рябошапка пока не отреагировал на скандал вокруг своей персоны. Но неожиданно о себе заявил Виктор Шокин. Работой господина Шокина в свое время были недовольны даже некоторые из соратников назначившего его на пост генпрокурора Петра Порошенко. В конце концов сам тогдашний президент попросил его покинуть пост, что тот и сделал в апреле 2016 года. При этом формально Виктор Шокин был уволен по собственному желанию. По крайней мере заявление об увольнении, которое поддержали депутаты Верховной рады, содержало именно такую формулировку. В 2017 году господин Шокин пытался через суд оспорить президентское решение, ссылаясь на то, что заявление было написано под давлением, но дважды его иск был отклонен.
Известие о назначении нового судебного заседания на 3 октября получило широкую огласку уже после публикации стенограммы разговора двух президентов.
Матвей Шиманов, Киев; Павел Тарасенко