00:26 (мск), источник: ТАСС
Лавров заявил, что Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия
ООН, 26 сентября. /ТАСС/ — Оружие для нужд армии республики было направлено с ведома комитета Совета Безопасности ООН, уточнил глава МИД РФ.
Российская сторона в сентябре на безвозмездной основе поставила для нужд армии
«В ЦАР российские инструкторы за последние полтора года подготовили свыше 3 тыс. военнослужащих для армии этой суверенной страны. С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце», — сказал министр.
По словам Лаврова, Россия принимает участие в деятельности по обеспечению мира и безопасности в Африке в рамках международного права и с одобрения принимающих государств.
«Российское содействие обеспечению мира и безопасности в Африке основывается на международном праве, в том числе на закрепленном в Уставе ООН принципе невмешательства во внутренние дела государств, и оказывается исключительно с одобрения принимающих стран, направлено на формирование их собственных антикризисных потенциалов», — сказал он.
Министр отметил, что Россия уделяет большое внимание программам подготовки миротворцев для стран Африки и для других развивающихся государств. «В этом месяце стартовал очередной курс обучения в Академии МВД России, специально ориентированный на
Глава МИД также сообщил, что прекращение конфликтов в Африке не кажется нерешаемой задачей на фоне достигнутых за последнее время договоренностей об урегулировании между странами континента. По его словам, достигнутые результаты свидетельствуют об эффективности усилий, инициированных и предпринятых самими африканцами.
«Подписаны и реализуются всеобъемлющие мирные соглашения в Центральноафриканской республике и Южном Судане. Благодаря смелым, ответственным шагам лидеров Эфиопии, Эритреи, Сомали и Джибути улучшилась ситуация на Африканском Роге», — сказал Лавров.
Как указал Лавров, наиболее важным является тот факт, что в центре каждого из этих достижений стоит политическая воля глав самих африканских государств, содействие Африканского Союза и субрегиональных организаций.
«На фоне подобных результатов сформулированная шесть лет назад амбициозная цель по прекращению вооруженных конфликтов в Африке более не кажется недосягаемой», — сказал Лавров. Он добавил, что реализации этой задачи на деле способствует создание Африканских сил постоянной готовности в рамках формирования континентальной архитектуры мира и безопасности.
Глава МИД РФ также упомянул о начале работы центра Афросоюза по постконфликтному восстановлению и развитию. «Активизируются усилия Афросоюза по предотвращению конфликтов в том числе с опорой на потенциал региональных объединений и добрых услуг африканских лидеров», — указал Лавров.