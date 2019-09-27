02:49 (мск), источник: ТАСС
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/ — В ведомстве считают, что Соединенные Штаты введением новых рестрикций хотят помешать искоренению террористов в Сирии.
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
«Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле», — подчеркнули в министерстве, комментируя введение новых ограничительных мер Вашингтоном.
В российском внешнеполитическом ведомстве сказали, что борьба с террористической угрозой в Сирии продолжится, несмотря на то, что США покровительствуют экстремистам и незаконно оккупируют часть территории страны, «препятствуя прекращению сирийского конфликта».
В МИД РФ также решительно осудили введение санкционных мер.
«Российская сторона давно с тревогой отмечала, что Вашингтон “опекает” террористов из “Джабхат ан-Нусры” (запрещена в РФ) и “Хейат Тахрир аш-Шам” (запрещена в РФ), снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они — прямые наследники “Аль-Каиды” (запрещена в РФ) и повсеместно признаны террористическими организациями, — добавили в Москве. — Вводя в 2016 года санкции против российской компании “Совфрахт”, обеспечивавшей доставку топлива в Сирию, и следом заблокировав значительный объем ее средств (они, кстати, до сих пор не возвращены, то есть украдены), американские власти еще прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте».
«С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата, — резюмировали российские дипломаты. — На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве».
Администрация США в четверг внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки топлива в Сирию для Вооруженных сил России.