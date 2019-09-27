Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что на самом деле думали русские писатели и поэты об осениПредлагаем перечитать классиков и посмотреть на них другими глазами
Фоторепортажи
16Как выглядит крупнейший аэропорт в мире
21«Зима ворвалась без предупреждения»
06:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия призвала мир отказаться от ракет

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН призвал все страны мира отказаться от использования ракет средней и меньшей дальности. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале организации.

Источник: Reuters

Макей напомнил, что в августе прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между Россией и США. После этого, по его словам, в мире «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут».

Глава белорусского МИД предложил всем странам приступить к подготовке декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Он сообщил, что с такой инициативой выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Макей призвал все страны поддержать это предложение.

Читайте также
В России рассказали о ракете с «недостижимой дальностью» действия

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам странам, в том числе членам НАТО, поддержать мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что обращение Путина не встретило понимания.

ДРСМД, заключенный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года, запрещал двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 000 до 5 500 километров) и меньшей (от 500 до 1 000 километров) дальности, а также обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор прекратил действовать 2 августа по инициативе американской стороны.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
25 сентябряРакеты средней и меньшей мирности
12 сентябряМИД РФ: есть риск возникновения ядерной войны
5 сентябряАбэ: США не предлагали Японии размещать ракетные системы на ее территории
 Как маскируют кокаин при ввозе в Россию
Россия предложила Украине помириться
МИД назвал безрассудством новые санкции США против России
СМИ: Памфилова предложила реформировать систему выборов в России
Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
Футболист признался в краже часов за €70 тысяч
Лавров рассказал о безвозмездных поставках оружия в ЦАР
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Дети в авто: как правильно и безопасно перевозить малышей? Проблема безопасности детей-пассажиров стала темой специального круглого стола, который прошел в Mail.ru
Кино
Лобода впервые высказалась о победе дочери Алсу в «Голосе. Дети» Наставница проекта отметила, что долгое время после скандального финала шоу участвовала в жизни Абрамовой через других людей
Недвижимость
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Популярные темы на «Детях»
Кто где сушит белье? 183
Школьные поездки и экскурсии 179
Детские шапочки для бассейна 136
Татарские мужские имена 135
Леди
«Как будто 18 лет»: Ходченкова и Гагарина на модной презентации Артистки показали модные образы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь