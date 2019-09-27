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07:45 (мск), источник: ТАСС

Reuters: танкер Stena Impero вышел из иранского порта

ТАСС, 27 сентября — По данным агентства, он сменил пункт назначения с саудовского порта Эль-Джубайль на порт Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: AFP 2019

Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero вышел из иранского порта Бендер-Аббас. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv.

Отмечается, что танкер сменил пункт назначения с саудовского порта Эль-Джубайль на порт Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Решение о прекращении задержания танкера было принято в среду.

19 июля агентство IRNA сообщило, что танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, судно было задержано «в связи с нарушением международных правил» и сопровождено до берега для проверки.

Позднее власти исламской республики заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном.

В начале сентября Тегеран разрешил семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. После этого на борту остаются 16 членов экипажа — это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море.

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