07:45 (мск), источник: ТАСС
Reuters: танкер Stena Impero вышел из иранского порта
ТАСС, 27 сентября — По данным агентства, он сменил пункт назначения с саудовского порта
Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero вышел из иранского порта
Решение о прекращении задержания танкера было принято в среду.
19 июля агентство IRNA сообщило, что танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, судно было задержано «в связи с нарушением международных правил» и сопровождено до берега для проверки.
В начале сентября Тегеран разрешил семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. После этого на борту остаются 16 членов экипажа — это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море.