РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов

В числе инициатив госпожи Памфиловой — корректировка муниципального фильтра, отмена досрочного голосования, а также ранее упомянутая ею цифровизация выборов.
В частности, глава ЦИК предлагает:
В пресс-службе ЦИК заявили РБК, что у комиссии нет информации о предложениях Эллы Памфиловой рабочей группе при администрации президента.
«Возможно, что-то прояснится в начале недели», — допустили в ЦИК.
8 сентября в России прошел единый день голосования. На выборах в Московскую городскую думу впервые была применена система электронного голосования, созданная на основе технологии блокчейна. Эксперимент по онлайн-голосованию прошел в трех избирательных округах. В 2020 году эксперимент продолжат в регионах, заявила Элла Памфилова. Следующий единый день голосования в России пройдет 13 сентября 2020 года.
Подробнее об электронном голосовании — в публикации «Ъ» «Цифру готовят к ответу».