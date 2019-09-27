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07:31 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК. Разработанные главой ЦИК предложения планируется внести на обсуждение соответствующей рабочей группы при администрации президента.

Источник: РИА "Новости"

В числе инициатив госпожи Памфиловой — корректировка муниципального фильтра, отмена досрочного голосования, а также ранее упомянутая ею цифровизация выборов.

В частности, глава ЦИК предлагает:

  • Изменить статус избирательных комиссий муниципальных образований и порядок избрания руководителей этих комиссий.
  • Установить персональную ответственность председателей избиркомов, изменить муниципальный и подписной фильтры. Как считает Элла Памфилова, нужно установить лимит в 5% для сбора подписей муниципальных депутатов на выборах глав регионов и заксобраний, а также снизить с 3% до 0,5% предел подписей избирателей для выдвижения в депутаты всех уровней.
  • Отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения.
В пресс-службе ЦИК заявили РБК, что у комиссии нет информации о предложениях Эллы Памфиловой рабочей группе при администрации президента.
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«Возможно, что-то прояснится в начале недели», — допустили в ЦИК.

8 сентября в России прошел единый день голосования. На выборах в Московскую городскую думу впервые была применена система электронного голосования, созданная на основе технологии блокчейна. Эксперимент по онлайн-голосованию прошел в трех избирательных округах. В 2020 году эксперимент продолжат в регионах, заявила Элла Памфилова. Следующий единый день голосования в России пройдет 13 сентября 2020 года.

Подробнее об электронном голосовании — в публикации «Ъ» «Цифру готовят к ответу».

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