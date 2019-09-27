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10:59 (мск), источник: ТАСС

Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова

В МИД республики был вызван советник-посланник посольства России.

Источник: РИА "Новости"

БИШКЕК, 27 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики. Об этом говорится в распространенном в пятницу киргизским МИД сообщении.

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«В МИД республики 26 сентября 2019 года был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике», — говорится в сообщении. Поводом для этого стала передача «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

«В ходе встречи представитель МИД отметил ситуацию вокруг высказываний известного российского телеведущего в эфире телепередачи “Прямой эфир с Андреем Малаховым” от 24 сентября 2019 года относительно ДТП с участием гражданина Кыргызской Республики Исламбека Акбарова», — отмечает ведомство.

Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий «некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом», в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства.
МИД Киргизии

Во время эфира от 24 сентября Малахов сделал предположение, что Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП.

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