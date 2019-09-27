10:59 (мск), источник: ТАСС
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
В МИД республики был вызван
БИШКЕК, 27 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики. Об этом говорится в распространенном в пятницу киргизским МИД сообщении.
«В МИД республики 26 сентября 2019 года был вызван
«В ходе встречи представитель МИД отметил ситуацию вокруг высказываний известного российского телеведущего в эфире телепередачи “Прямой эфир с Андреем Малаховым” от 24 сентября 2019 года относительно ДТП с участием гражданина Кыргызской Республики Исламбека Акбарова», — отмечает ведомство.
Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий «некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником
Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом
кыргызско-российскихсоюзнических отношений и стратегического партнерства.
Во время эфира от 24 сентября Малахов сделал предположение, что Акбаров с учетом плохой