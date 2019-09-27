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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Кум Порошенко вступился за сына противника Трампа

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что член совета директоров компании Burisma Holdings Хантер Байден не нарушал украинское законодательство. Об этом он сообщил в интервью изданию The Washington Post.

Источник: РИА "Новости"

«С точки зрения украинского законодательства, он ничего не нарушал», — сказал Луценко, добавив, что сомнительная деятельность компании началась за два года до назначения Байдена.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

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В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с необходимостью расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings в период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине.

В январе 2018 года Джозеф Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, он от имени тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия Байден объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».

Юрий Луценко занял пост генпрокурора Украины после увольнения Шокина. Он является близким соратником экс-президента Петра Порошенко и связан с ним кумовской связью. Джозев Байден является главным оппонентом президента США Дональда Трампа на грядущих выборах.

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Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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