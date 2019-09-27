Кум Порошенко вступился за сына противника Трампа

10:09 (мск), источник: Lenta.Ru
«С точки зрения украинского законодательства, он ничего не нарушал», — сказал Луценко, добавив, что сомнительная деятельность компании началась за два года до назначения Байдена.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.
В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с необходимостью расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.
Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings в период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине.
В январе 2018 года Джозеф Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, он от имени тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия Байден объяснил «взволнованностью
Юрий Луценко занял пост генпрокурора Украины после увольнения Шокина. Он является близким соратником