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11:17 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз расширил санкционный список по Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 27 сен — РИА Новости. ЕС внес в санкционный список фамилии семерых представителей сил безопасности и разведки Венесуэлы, сообщил в пятницу Совет ЕС.

Источник: Reuters

«Совет добавил семерых членов венесуэльских сил безопасности и разведки в список ограничительных мер, которые включают запрет на поездки и замораживание активов», — говорится в сообщении.

ЕС считает их причастными к нарушениям прав человека.

Таким образом, общее число лиц, подпадающих под санкции ЕС по Венесуэле, составило 25 человек.

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