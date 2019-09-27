11:17 (мск), источник: РИА Новости
Евросоюз расширил санкционный список по Венесуэле
БРЮССЕЛЬ, 27 сен — РИА Новости. ЕС внес в санкционный список фамилии семерых представителей сил безопасности и разведки Венесуэлы, сообщил в пятницу Совет ЕС.
«Совет добавил семерых членов венесуэльских сил безопасности и разведки в список ограничительных мер, которые включают запрет на поездки и замораживание активов», — говорится в сообщении.
ЕС считает их причастными к нарушениям прав человека.
Таким образом, общее число лиц, подпадающих под санкции ЕС по Венесуэле, составило 25 человек.