Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: отгадайте страну по сувенируСможете ли вы определить, куда нужно поехать, чтобы привезти тот или иной сувенир?
Фоторепортажи
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
50Лучшие в мире снимки #Travel2019: начинайте путешествие
13:22 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле надеются, что до обнародования бесед Путина и Трампа не дойдет

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Кремле надеются, что в отношениях США и РФ дело не дойдет до обнародования разговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, как это было в случае с беседой американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«В данном случае еще раз повторяю, что все эти публикации, все остальное — это исключительно внутреннее дело США, и мы не собираемся туда вмешиваться. Конечно, это практика достаточно необычная — такая публикация. Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф либо “секретно” либо “совершенно секретно” — это обычная мировая практика. И, как правило, конечно, обычно это не публикуется», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к подобным публикациям.

Новость
Трамп просил Зеленского расследовать дела сына Байдена на Украине. Что о нем известно?

Он добавил, что, «в любом случае, с Украиной это было сделано по взаимному согласованию».

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, мы (до этого — ред.) не дойдем», — добавил Песков, отвечая на вопрос, не опасается ли Кремль за конфиденциальность разговоров Путина с Трампом.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что пока к Кремлю никто не обращался с вопросом о согласии на публикацию таких переговоров.

Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству, которое должно было передать детали в конгресс, но не стало.

Новость
Carnegie Moscow Center (США): импичмент Трампа или крах Байдена. Кого погубит украинский скандал в США

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

Следите за развитием темы Конгресс инициирует импичмент Трампа
 Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу
Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело
Что ждет россиян в октябре 2019 года
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Сенцов рассказал о настроениях в Крыму во время Майдана
Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров
Старинный особняк весом в 363 тонны перевезли по реке (видео)
Настоящими хозяевами Денисовой пещеры оказались гиены и волки
Чемпион мира по борьбе бросил вызов Нурмагомедову
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Каким будет новый Mitsubishi Outlander: первые подробности Несмотря на то, что новое поколение популярного японского кроссовера скрыто плотным слоем камуфляжа, отличия от текущей версии хорошо заметны
Кино
Лобода впервые высказалась о победе дочери Алсу в «Голосе. Дети» Наставница проекта отметила, что долгое время после скандального финала шоу участвовала в жизни Абрамовой через других людей
Недвижимость
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Популярные темы на «Детях»
Я хочу спать, а муж выгнать собаку 394
Татарские мужские имена 194
Не хочу кошку! 181
Губы. Формы. Красота. 153
Леди
Валерия прогулялась у Кремля в пятнистом пальто Burberry Артистка представила стильный осенний образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь