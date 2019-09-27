Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, полет длился более получаса, он состоялся в рамках программы испытаний «Охотника» и прошел «в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства».
Военные отработали взаимодействие между беспилотником и Су-57, «Охотник» расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО.
«Охотник», разработанный ОКБ Сухого, должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах. Он выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.
Помимо этого, он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27. При этом на крыле аппарата нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.
Первый полет «Охотника» состоялся 3 августа и продлился более 20 минут. Под управлением оператора он совершил несколько облетов аэродрома на высоте порядка 600 метров и выполнил успешную посадку.