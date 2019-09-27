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13:35 (мск), источник: РИА Новости

Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новейший российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, полет длился более получаса, он состоялся в рамках программы испытаний «Охотника» и прошел «в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства».

Во время загрузки произошла ошибка.

Военные отработали взаимодействие между беспилотником и Су-57, «Охотник» расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО.

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«Охотник», разработанный ОКБ Сухого, должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах. Он выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

Помимо этого, он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27. При этом на крыле аппарата нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.

Первый полет «Охотника» состоялся 3 августа и продлился более 20 минут. Под управлением оператора он совершил несколько облетов аэродрома на высоте порядка 600 метров и выполнил успешную посадку.

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