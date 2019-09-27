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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Матвиенко назвала состав Совфеда штучно отобранными людьми

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что работает с нынешним составом палаты с огромным удовольствием, поскольку сенаторами являются «штучно отобранные» люди.

Источник: РИА Новости

«Для меня огромное удовольствие работать с нынешними сенаторами, потому что это штучно отобранные люди, имеющие огромный опыт работы в самых разных сферах», — сказала она в интервью РИА Новости.

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По словам Матвиенко, такая «штучность» стала следствием инициированного ею изменения порядка формирования верхней палаты, в результате которого сенаторами стали реальные представители регионов.

«Я помню, что поначалу авторитет верхней палаты был, как говорится в народе, ниже плинтуса. Каких ярлыков только на нас ни навешивали. Мы должны были сделать выводы, и мы их сделали. Во-первых, изменили порядок формирования палаты, чтобы она состояла из реальных представителей регионов. Это повысило качество сенаторского корпуса», — отметила спикер.

По её словам, российская Конституция очень взвешенно определяет обязанности, полномочия и компетенцию разных органов власти.

«В этой системе Совет Федерации является для федеративного государства, я бы сказала, стабилизатором», — подчеркнула Матвиенко.

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