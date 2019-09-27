Матвиенко назвала состав Совфеда штучно отобранными людьми

«Для меня огромное удовольствие работать с нынешними сенаторами, потому что это штучно отобранные люди, имеющие огромный опыт работы в самых разных сферах», — сказала она в интервью РИА Новости.
По словам Матвиенко, такая «штучность» стала следствием инициированного ею изменения порядка формирования верхней палаты, в результате которого сенаторами стали реальные представители регионов.
«Я помню, что поначалу авторитет верхней палаты был, как говорится в народе, ниже плинтуса. Каких ярлыков только на нас ни навешивали. Мы должны были сделать выводы, и мы их сделали. Во-первых, изменили порядок формирования палаты, чтобы она состояла из реальных представителей регионов. Это повысило качество сенаторского корпуса», — отметила спикер.
По её словам, российская Конституция очень взвешенно определяет обязанности, полномочия и компетенцию разных органов власти.
«В этой системе Совет Федерации является для федеративного государства, я бы сказала, стабилизатором», — подчеркнула Матвиенко.