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13:56 (мск), источник: BFM.ru

«Президент всегда не приветствовал курение». В Кремле поддержали запрет на курение на балконах

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Россиянам будет запрещено курить на балконах уже с 1 октября.

Источник: AP 2019

Новые правила противопожарного режима, утвержденные правительством, вступают в силу с 1 октября. Сейчас новые правила, согласно которым на балконах будет запрещено курить и жарить шашлык, — одна из главных тем обсуждения в соцсетях.

В самом МЧС объяснили, что неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов. Наказанием для нарушителей могут стать предупреждение или штраф в размере до пяти тысяч рублей, если опасное поведение привело к пожару. А если сгорит балкон или несколько квартир, это может привести и к уголовно-правовому наказанию, отметили в МЧС.

Болезнь
Курение

О новом запрете для курильщиков высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Вчера МЧС объявило, что с 1 октября в России будет запрещено курить на балконах жилых домов, так как это открытый огонь. Как в Кремле относятся к этому решению?

— В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс, поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения.

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— В Кремле считают, что в первую очередь это мера именно противопожарная, а не для того, чтобы другим людям не мешал табачный дым?

— Разумеется, противопожарная.

— Сейчас различные эксперты говорят, что, скорее, это направлено на то, чтобы дым не мешал соседям, но вот так сделано немножко иносказательно, через противопожарную меру. С таким суждением согласны?

— Нет, не согласны.

— Можете разъяснить, как сам президент относится к курению и курильщикам, и как воспринимает, если такая практика вообще когда-то случается, если кто-то из коллег президента курит в разговоре?

Сейчас остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке. В целом, это сейчас весьма непопулярно, что отрадно. Президент всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни. Из всех сотрудников, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто не курит.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

В постановлении о внесении изменений в правила противопожарного режима сказано о запрете на использование «открытого огня» на балконах или лоджиях. И хотя понятие «открытого огня» в документе не прописано, видимо, оно может включать в себя зажженные спички или зажигалки. В МЧС подтверждали, что новые правила касаются в том числе курения.

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