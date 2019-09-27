13:56 (мск), источник: BFM.ru
«Президент всегда не приветствовал курение». В Кремле поддержали запрет на курение на балконах
По словам
Новые правила противопожарного режима, утвержденные правительством, вступают в силу с 1 октября. Сейчас новые правила, согласно которым на балконах будет запрещено курить и жарить шашлык, — одна из главных тем обсуждения в соцсетях.
В самом МЧС объяснили, что неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов. Наказанием для нарушителей могут стать предупреждение или штраф в размере до пяти тысяч рублей, если опасное поведение привело к пожару. А если сгорит балкон или несколько квартир, это может привести и к
О новом запрете для курильщиков высказался
— Вчера МЧС объявило, что с 1 октября в России будет запрещено курить на балконах жилых домов, так как это открытый огонь. Как в Кремле относятся к этому решению?
— В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс, поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения.
— В Кремле считают, что в первую очередь это мера именно противопожарная, а не для того, чтобы другим людям не мешал табачный дым?
— Разумеется, противопожарная.
— Сейчас различные эксперты говорят, что, скорее, это направлено на то, чтобы дым не мешал соседям, но вот так сделано немножко иносказательно, через противопожарную меру. С таким суждением согласны?
— Нет, не согласны.
— Можете разъяснить, как сам президент относится к курению и курильщикам, и как воспринимает, если такая практика вообще
Сейчас остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке. В целом, это сейчас весьма непопулярно, что отрадно. Президент всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни. Из всех сотрудников, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто не курит.
В постановлении о внесении изменений в правила противопожарного режима сказано о запрете на использование «открытого огня» на балконах или лоджиях. И хотя понятие «открытого огня» в документе не прописано, видимо, оно может включать в себя зажженные спички или зажигалки. В МЧС подтверждали, что новые правила касаются в том числе курения.