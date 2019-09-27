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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Комиссия Госдумы признала нарушение закона со стороны Deutsche Welle

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне пришла к выводу, что немецкий медиахолдинг Deutsche Welle нарушил российское законодательство, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

Источник: Reuters
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«У нас есть информация, она, к сожалению, подтвердилась, что “Немецкая волна”, действуя на территории Российской Федерации, нарушила законы, причем нарушила много законов. И мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами, организациями», — заявил Пискарев журналистам.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне была создана на внеочередном заседании Совета ГД в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице. Это касалось публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.

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