Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: отгадайте страну по сувенируСможете ли вы определить, куда нужно поехать, чтобы привезти тот или иной сувенир?
Фоторепортажи
32Названы победители главного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
21«Зима ворвалась без предупреждения»
16:35 (мск), источник: РИА Новости

Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Среди его основных элементов — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

«Практика увеличения пенсии за счёт личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно её введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Новость
Добровольным накоплениям добавляют гарантий

Также спикер считает, что граждане РФ не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку «постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали».

«Сказанное не означает, что я против совершенствования пенсионной системы, регулирующего её законодательства. Россия — социальное государство, и мы обязаны делать всё для того, чтобы размер пенсий, социальная защищенность граждан улучшались. Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии», — отметила она.

Матвиенко подвернула, что если эта инициатива будет развиваться, то должны быть обязательно предусмотрены несколько базовых принципов, в том числе добровольность, налоговые преференции для граждан и работодателей и жёсткие гарантии и ответственность государства за обеспечение сохранности пенсионных накоплений.

Читайте также
 Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва
Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу
МИД отреагировал на скандал вокруг программы Малахова в Киргизии
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57
Сенцов рассказал о настроениях в Крыму во время Майдана
Паром «Эстония». 25 лет страшной катастрофе в Балтийском море
Тест: отгадайте страну по сувениру
Фотограф снял падение двух космических объектов на Камчатке
Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Каким будет новый Mitsubishi Outlander: первые подробности Несмотря на то, что новое поколение популярного японского кроссовера скрыто плотным слоем камуфляжа, отличия от текущей версии хорошо заметны
Кино
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой Певец вспомнил о своем романе с ведущей программы «Секрет на миллион»
Недвижимость
«Трущобный туризм» обогнал по популярности Тадж-Махал
До какого этажа достают лестницы пожарных машин?
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Популярные темы на «Детях»
Я хочу спать, а муж выгнать собаку 482
Не хочу кошку! 220
Татарские мужские имена 219
Губы. Формы. Красота. 164
Леди
Валерия прогулялась у Кремля в пятнистом пальто Burberry Артистка представила стильный осенний образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь