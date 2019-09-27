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15:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко пообещал хранить верность белорусской косметике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что будет использовать косметику только отечественного производства, и заявил, что поручил активизировать продажи продукции за рубеж.

Источник: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Об этом сообщает БЕЛТА.

Всю импортную повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда [не буду пользоваться импортными средствами]. Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать.
Александр Лукашенко

Также белорусский президент призвал максимально способствовать продажам белорусской косметической продукции за рубеж и развивать ниши потребления на внутреннем рынке. По его мнению, зарубежная косметическая продукция в целом не лучше отечественной. «Все оно примерно одинаковое. Но эта — из местного сырья», — подчеркнул президент.

В пятницу, 27 сентября, Лукашенко посетил предприятие производителя косметики «Витекс». Он попросил подарить каждой из присутствовавших на мероприятии женщин один из представленных образцов продукции, пообещав оплатить сувениры из собственных средств.

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