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16:43 (мск), источник: РИА Новости

МИД прокомментировал скандал вокруг программы Малахова в Киргизии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Представителя России никто не вызывал в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова, сообщил МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова», — говорится в сообщении, размещенном в телеграмм-канале российского дипведомства.

Ранее МИД Киргизии выразил озабоченность в связи со словами Малахова в передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1», предположившего, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в которой погиб сын миллиардера. Это вызвало негодование в киргизских социальных сетях, пользователи потребовали от журналиста извинений. Сообщалось, что в МИД Киргизии был вызван советник-посланник посольства РФ. Посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов также выразил надежду, что руководство телеканала «Россия 1» примет меры по отношению к Малахову. В свою очередь сам Малахов выразил сожаление, что его слова о гибели сына миллиардера Александра Маругова неправильно поняли в Киргизии.

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Андреевский крест

«В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале “Россия”. Передача была посвящена ДТП в Москве, в ходе которого погиб россиянин, а за рулём такси находился гражданин Киргизии», — указывается в сообщении.

МИД РФ также отметил, что «Точка зрения Андрея Малахова — это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем Посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ».

Отмечается, что «к двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет».

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