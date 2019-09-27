16:43 (мск), источник: РИА Новости
МИД прокомментировал скандал вокруг программы Малахова в Киргизии
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Представителя России никто не вызывал в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова, сообщил МИД РФ.
«Никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова», — говорится в сообщении, размещенном в
Ранее МИД Киргизии выразил озабоченность в связи со словами Малахова в передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1», предположившего, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в которой погиб сын миллиардера. Это вызвало негодование в киргизских социальных сетях, пользователи потребовали от журналиста извинений. Сообщалось, что в МИД Киргизии был вызван
«В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале “Россия”. Передача была посвящена ДТП в Москве, в ходе которого погиб россиянин, а за рулём такси находился гражданин Киргизии», — указывается в сообщении.
МИД РФ также отметил, что «Точка зрения Андрея Малахова — это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем Посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ».
Отмечается, что «к двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет».
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