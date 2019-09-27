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 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
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17:07 (мск), источник: RNS

Пелоси заявила о причастности России к скандалу вокруг Трампа и Зеленского

Россия «приложила руку» к скандалу вокруг телефонного разговора между президентом США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, заявила в эфире MSNBC спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее инициировала процедуру импичмента американского лидера.

Источник: AP 2019

«Между прочим, я думаю, что Россия приложила руку к этому (скандалу вокруг Трампа и Зеленского. — RNS)», — заявила Пелоси.

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По ее словам, неправильно, когда иностранное правительство вмешивается в американские выборы, в случае с разговором Трампа и Зеленского лидер США, подчеркнула Пелоси, сам якобы просил своего коллегу осуществить такое вмешательство.

Ранее постоянный специальный комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченный текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на Трампа. Поводом для жалобы стал разговор американского президента с Зеленским, в ходе которого, по версии информатора, Трамп якобы пытался оказать давление на украинского коллегу.

В жалобе указывается, что информатор «получил информацию от многих чиновников правительства США, что президент Соединенных Штатов использует свои полномочия, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы 2020 года». При этом осведомитель добавил, что не был прямым свидетелем большинства описываемых им случаев.

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25 сентября Белый дом, как ранее обещал президент США, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля 2019 года. В ходе беседы американский лидер упомянул дело сына бывшего вице-президента США Джона Байдена и попросил Зеленского заняться им уже с новым генпрокурором.

Президент Украины пообещал, что новый генпрокурор Руслан Рябошапка рассмотрит это дело и для этого попросил прислать ему больше информации.

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24 сентября газета The Washington Post сообщила, что президент США пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его сын Хантер был главой частной украинской газовой компании Burisma Group. Издание отмечало, что расследование могло бы нанести ущерб Байдену, который объявил в апреле об участии в выборах президента США в 2020 году.

Впоследствии Трамп пообещал опубликовать 25 сентября стенограмму телефонного разговора с Зеленским. Однако, как сообщала газета The Guardian, спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси уже объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

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Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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