18:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Байден не фигурирует в расследовании по делу Burisma
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное дело о неправомерных действиях чиновников Минэкологии при выдаче специальных разрешений на пользование недрами предприятиям, учредителем которых является Burisma Limited. События относятся к периоду 2010−2012 годов и не охватывают 2014 год, когда в составе правления компании Burisma появился Хантер Байден, говорится в сообщении на странице НАБУ в Facebook.