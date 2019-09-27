20:29 (мск), источник: РИА Новости
Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским идеальным
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским,
«Если этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины не будет признан допустимым, то будущие президенты (США) не будут иметь возможности
В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что не располагает