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20:29 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским идеальным

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого против Трампа запустили процедуру импичмента, был идеальным, и если этот звонок не будет признан «допустимым», то другие президенты США не смогут говорить со своими зарубежными коллегами в принципе.

Источник: Администрация Президента Украины

«Если этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины не будет признан допустимым, то будущие президенты (США) не будут иметь возможности когда-либо разговаривать с другими зарубежными лидерами», — написал Трамп в своем Twitter.

Новость
«Если вы сможете заняться этим вопросом…»

В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляло, что расследование в отношении компании не касалось периода, когда сын Байдена стал членом наблюдательного совета этой компании. События, которые расследуют детективы НАБУ, касаются периода 2010−2012 года.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что не располагает какими-либо свидетельствами о правонарушениях, которые кандидат в президенты США Джо Байден или его сын могли допускать на территории страны.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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