19:47 (мск), источник: Интерфакс
Трамп обвинил в шпионаже информатора, раскрывшего детали его беседы с Зеленским
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с дипломатами в
«Мы на войне. Эти люди (устраивающие утечки — ИФ) больны. Они больны», — сказал Трамп американским дипломатам на закрытой для прессы встрече. Агентство получило в свое распоряжение видеозапись с этого мероприятия.
Трамп заявил также, что хочет знать, кто передал информатору данные о его беседе с Зеленским. «Потому что это (передача подобных данных — ИФ) похоже на шпионаж», — продолжил он.
Агентство отмечает, что выдержки из беседы в формате аудиозаписи также опубликовала на своем сайте газета The Los Angeles Times.
«В
Президент США на этой встрече вновь обрушился с критикой на представителей СМИ.
Вы знаете этих животных в прессе. Они же животные. Одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы. Многие из них — отбросы.
Встреча была организована Белым домом, список гостей также был утвержден Белым домом, но на ней присутствовали не только сотрудники постпредства США при ООН и их семьи, но и другие люди. На ней можно было пользоваться мобильными телефонами.
Международный скандал разразился вокруг звонка Трампа Зеленскому, сделанному 25 июля 2019 года. Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей начали расследование по вопросу об импичменте в отношении Трампа. По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения.
Опубликованный Белым домом документ составлен на основании записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.