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20:06 (мск), источник: Ведомости

МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете

МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете. Это следует из данных на портале проектов нормативных актов.

Источник: Reuters

Как поясняется в карточке документа, речь идет о распространении «сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России». «В настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции», — подчеркивается в публикации на портале.

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Предполагается, что законопроектом будет введена административная ответственность. В карточке документа говорится, что проект предполагает «индивидуализацию механизма», который уже предусмотрен законопроектом, введшим в КоАП штрафы и арест за распространение информации в интернете, выражающей «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам». Законопроект «индивидуализирует» также механизм блокировки такой информации.

Документ разрабатывается по поручению МВД, отмечается в информации на портале. Его общественное обсуждение стартовало 27 сентября и продлится до 11 октября. Планируемый срок вступления в силу — январь 2020 г.

Поправки об ограничении распространения материалов, которые выражают «явное неуважение к обществу и государству», вступили в силу 29 марта. По ним интернет-ресурсы обязаны удалить такую информацию по требованию Роскомнадзора — или будут заблокированы. Норма предусматривает штраф от 30 000 руб. Решать, оскорбляет тот или иной материал власти или общество, по закону может только генпрокурор либо его заместители, только по их поручению Роскомнадзор может прислать интернет-ресурсам требование об удалении материалов.

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