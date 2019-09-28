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02:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится. По его мнению, это может быть воспринято внешним миром, как сигнал об отсутствии противоречий между странами. Министр также считает, что это опасно для украинцев.

Источник: РИА "Новости"

«Не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах», — сказал Криклий в интервью «Экономической правде».

При этом железнодорожное сообщение Украина с Россией прерывать не намерена.

Если мы примем для себя решение, что вообще изолируемся полностью от России — это уже другое решение.
Владислав Криклий
министр инфраструктуры Украины

В августе 2018 года стало известно, что Украина разработала проект о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Вместе с тем Киев заявлял, что не собирается блокировать транзит российских грузов через территорию страны. В феврале 2019-го Украина сократила число отправлений поездов в Россию.

Новый глава правительства Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Москвой, так как имеет транзитные обязательства перед Евросоюзом.

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