Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией

«Не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах», — сказал Криклий в интервью «Экономической правде».
При этом железнодорожное сообщение Украина с Россией прерывать не намерена.
Если мы примем для себя решение, что вообще изолируемся полностью от России — это уже другое решение.
Владислав Криклийминистр инфраструктуры Украины
В августе 2018 года стало известно, что Украина разработала проект о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Вместе с тем Киев заявлял, что не собирается блокировать транзит российских грузов через территорию страны. В феврале 2019-го Украина сократила число отправлений поездов в Россию.
Новый глава правительства Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Москвой, так как имеет транзитные обязательства перед Евросоюзом.