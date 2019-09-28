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04:03 (мск), источник: ТАСС

Мадуро: в Венесуэлу прибыли российские специалисты в военно-технической сфере

КАРАКАС, 28 сентября. /ТАСС/ — Как сообщил президент республики, новая команда сменила ту, которая прилетела в начале 2019 года.

Источник: Reuters

Два самолета с российскими специалистами прибыли в Венесуэлу для оказания военно-технической поддержки. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

«Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку. Они находятся в Венесуэле. Те, кто прилетел в начале года, уехали, приехала новая команда», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

В конце марта газета El Comercio сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе.

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Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики.

Как подчеркнула Захарова, «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах».

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