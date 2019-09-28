04:03 (мск), источник: ТАСС
Мадуро: в Венесуэлу прибыли российские специалисты в военно-технической сфере
КАРАКАС, 28 сентября. /ТАСС/ — Как сообщил президент республики, новая команда сменила ту, которая прилетела в начале 2019 года.
Два самолета с российскими специалистами прибыли в Венесуэлу для оказания
«Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим
В конце марта газета El Comercio сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе.
Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из РФ.
Как подчеркнула Захарова, «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о