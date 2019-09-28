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17:45 (мск), источник: РИА Новости

Президент Грузии считает, что необходимо идти на диалог с Россией

ТБИЛИСИ, 28 сен — РИА Новости. Грузия должна пытаться использовать путь диалога и переговоров с Россией для решения существующих проблем, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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В четверг МИД России сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности.

«Когда у страны есть такие проблемы, как оккупированные территории, существует два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров. Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе», — заявила Зурабишвили журналистам в субботу, комментируя встречу министров.

Глава государства также приветствует реакцию Запада, который позитивно оценил факт прошедшей встречи глав МИД двух стран. По словам Зурабишвили, «в Грузии нет русофобии».
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Между Россией и Грузией в данный момент не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
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