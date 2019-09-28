В МЧС заявили, что новые правила противопожарного режима не запрещают курить на балконах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — сказали в министерстве.
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. При этом в министерстве пояснили, что с 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.
«Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и в принципе курить. К ответственности будут привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — добавили в МЧС.
Директор департамента МЧС Ринат Еникеев позже пояснил, что цель новых правил — это не борьба с курильщиками, после принятия поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия при курении будет повод и основание выявить виновного. Благодаря изменениям в правила противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица.
По данным МЧС, в 2016 году произошло 907 пожаров на балконах и лоджиях, в 2017 году — 1478, в 2018-м — 1964, а с начала 2019 года уже 1823 пожара. В нынешнем году жертвами таких возгораний стали 12 человек, еще 135 получили травмы. В ведомстве подчеркнули, что 60% случаев пожаров на балконах происходит из-за неосторожности при курении. Остальные причины — это запуск пиротехники, использование мангалов и неисправность в электрике.
В связи с этой ситуацией МЧС запустит всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!». Ее подробности в ведомстве не привели.