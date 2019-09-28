20:15 (мск), источник: Lenta.Ru
Стало известно об угрозе уголовного преследования Бориса Джонсона
Уголовное преследование грозит
Обвинения в адрес Джонсона изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC). Лондонская ассамблея вызвала
Речь идет о связях политика с американской предпринимательницей Дженифер Акури, которая якобы во время мэрства Бориса Джонсона получила 155 тысяч долларов в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса. Джонсон, в свою очередь, заявил, что на посту градоначальника всегда действовал «в полном соответствии с правилами».
25 сентября Борис Джонсон в срочном порядке покинул
В прошлом году Джонсон отчитывался перед Лондонской ассамблеей по делу о строительстве пешеходного моста с садом через Темзу. Проект не реализовали, однако были израсходованы несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.