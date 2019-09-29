Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами

«То, что происходит сейчас, это один огромный обман в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться», — сказал он.
Трамп в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются «осушить болото», потому что «на кон поставлена страна».
«Все очень просто. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас. И я никогда не дам этому случиться», — закончил президент США свое обращение длительностью менее чем на 40 секунд. При этом он на этот раз воздержался от жестких высказываний в адрес демократов.
Видеообращение Трампа появилось на фоне развития скандала с якобы имевшим место сокрытием Белым домом записей разговоров Трампа с лидерами Украины, России и Саудовской Аравии.
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Между тем в отставку подал упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани, игравшего, по словам автора анонимной жалобы, ключевую роль в реализации пожеланий президента.