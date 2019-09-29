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03:28 (мск), источник: РИА Новости

Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

Источник: РИА Новости

«То, что происходит сейчас, это один огромный обман в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться», — сказал он.

Трамп в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются «осушить болото», потому что «на кон поставлена страна».

«Все очень просто. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас. И я никогда не дам этому случиться», — закончил президент США свое обращение длительностью менее чем на 40 секунд. При этом он на этот раз воздержался от жестких высказываний в адрес демократов.

Видеообращение Трампа появилось на фоне развития скандала с якобы имевшим место сокрытием Белым домом записей разговоров Трампа с лидерами Украины, России и Саудовской Аравии.

Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.

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Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Между тем в отставку подал упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани, игравшего, по словам автора анонимной жалобы, ключевую роль в реализации пожеланий президента.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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