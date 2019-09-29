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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Портал Sohu опубликовал спутниковые снимки авианосца ВМС США «Рональд Рейган» в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР Рен Гоцян, комментируя эти кадры, отметил, что авианосец был направлен Вашингтоном для демонстрации силы и повышения милитаризации Южно-Китайского моря.

«Китайские военные будут выполнять свои обязанности и задачи и твердо защищать национальный суверенитет и безопасность», — подчеркнул Гоцян.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.

Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

США не являются стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на своем праве «свободного судоходства» в регионе.

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