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14:15 (мск), источник: РИА Новости

Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда — выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак», о восстановлении рейсов в Крым речь не идет, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

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«По поручению президента Украины завершается строительство КПВВ “Чонгар” и “Каланчак”. Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины», — цитирует Криклия пресс-служба Мининфраструктуры на Facebook.

По его словам, речь идет о создании условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус и следовать дальше.

«На следующей неделе я буду инспектировать ход работ по развитию КПВВ. Проект строительства КПВВ передан АО “Укрзализныця” и будет завершен вовремя», — добавил Криклий.

Сообщение между Крымом и Украиной

Киев в одностороннем порядке прекратил движение автобусов и поездов через границу с Крымом в конце 2014 года. Поезда, следовавшие на полуостров, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка в Херсонской области, не доезжая до границы.

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В июле на сайте украинского президента была опубликована петиция с просьбой пустить поезда в Крым, причем раньше, чем откроется железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Автором обращения стал бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с Россией. Он аргументировал свое предложение тем, что сейчас ездить на полуостров дорого и долго.

В ответ первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что власти полуострова готовы возобновить железнодорожное сообщение с Украиной. По его словам, это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до курортов.

Петицию подписали чуть более пяти тысяч украинцев, чего не хватило для того, чтобы обращение было рассмотрено главой государства.

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