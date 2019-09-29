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15:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Росстате рассказали о первой цифровой переписи населения

КАЗАНЬ, 29 сентября, ФедералПресс. Росстат раскрыл подробности проведения переписи населения, которая пройдет в 2020 году. В ходе пресс-брифинга в рамках конкурса «Цифровой прорыв» (входит в платформу «Россия страна возможностей») руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков рассказал о новых технических средствах, которые будут использоваться во время сбора информации.

Источник: РИА "Новости"

«Это будет первая цифровая перепись в Российской Федерации. Переписчики пойдут не с бумажными переписными листами, которые потом еще нужно будет сканировать, внести в базу данных и прочее. Они уже пойдут с планшетами. В планшеты будут загружены цифровые карты и специальное программное обеспечение, которое позволит быстро вводить информацию, обрабатывать ее в режиме “онлайн”», — заявил Малков.

Глава Росстата также отметил, что в планшетах переписчиков будет использоваться российская операционная система, разработанная ПАО «Ростелеком»:

«На планшетах будет отечественная операционная система. Здесь никакого сюрприза нет. Конечно же, у нас единственная отечественная информационная система — это “Аврора”. Мы считаем, что это мощный старт в целом для информационного проекта», — заявил Малков.

Он добавил, что особое внимание будет уделено интернет-переписи, которая будет осуществляться через портал Госуслуг.
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«Особый упор будет сделан на интернет-перепись. Каждый житель сможет переписаться через портал Госуслуг. Раньше в основном вся информация собиралась переписчиками. Сейчас у каждого есть возможность пройти перепись самостоятельно», — заявил Малков.

Также Росстат планирует приступить в следующем месяце к разработке концепция больших данных в статистике. Планируется, что она появится в середине следующего года. Параллельно ведется ряд экспериментов, в числе которых будет и Перепись населения.

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