15:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
В Росстате рассказали о первой цифровой переписи населения
КАЗАНЬ, 29 сентября, ФедералПресс. Росстат раскрыл подробности проведения переписи населения, которая пройдет в 2020 году. В ходе
«Это будет первая цифровая перепись в Российской Федерации. Переписчики пойдут не с бумажными переписными листами, которые потом еще нужно будет сканировать, внести в базу данных и прочее. Они уже пойдут с планшетами. В планшеты будут загружены цифровые карты и специальное программное обеспечение, которое позволит быстро вводить информацию, обрабатывать ее в режиме “онлайн”», — заявил Малков.
«На планшетах будет отечественная операционная система. Здесь никакого сюрприза нет. Конечно же, у нас единственная отечественная информационная система — это “Аврора”. Мы считаем, что это мощный старт в целом для информационного проекта», — заявил Малков.
«Особый упор будет сделан на
Также Росстат планирует приступить в следующем месяце к разработке концепция больших данных в статистике. Планируется, что она появится в середине следующего года. Параллельно ведется ряд экспериментов, в числе которых будет и Перепись населения.
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