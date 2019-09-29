Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия испытала новую крылатую ракету «Оникс» Российский передвижной береговой оборонный комплекс «Бастион», произвел запуск крылатой ракеты «Оникс»
Фоторепортажи
18Умер Марк Захаров
20Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
19:44 (мск), источник: ТАСС

Захарова призвала США опубликовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми лидерами

У мирового сообщества остались неразрешенные вопросы о деятельности экс-президента США, считает официальный представитель МИД России.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала опубликовать стенограммы телефонных разговоров и переговоров бывшего президента США Барака Обамы с мировыми лидерами по примеру публикации беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Мы с удовольствием все почитаем, не нужен будет [основатель организации WikiLeaks Джулиан] Ассанж, сделайте это сами, у [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси хорошо получилось, мы хотим посмотреть, как делается американская политика», — сказала она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале в воскресенье.

Захарова подчеркнула, что у мирового сообщества до сих пор остались неразрешенные вопросы, касающиеся целого ряда связанных с деятельностью администрации Обамы «международных конфликтов, которые привели к гуманитарным катастрофам, в частности, на Ближнем Востоке и севере Африки».

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что считает Москву причастной к скандалу вокруг июльского телефонного разговора лидеров США и Украины. Как выразилась Пелоси, «Россия приложила к этому руку».
Читайте также
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

На минувшей неделе стало известно о новом разбирательстве, которое ведется в США в отношении Трампа. Американского лидера подозревают в том, что он во время телефонного разговора требовал от Зеленского под угрозой прекращения военной помощи Украине начать уголовное расследование в отношении своего главного конкурента на предстоящих в 2020 году президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера, который вел дела с одной из украинских компаний.

Во вторник также стало известно о том, что в Конгрессе США инициирована процедура импичмента Трампа. В среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов.

Обама осудил риторику ненависти
Во время загрузки произошла ошибка.
7 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конгресс инициирует импичмент Трампа
 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
"Зачем полтора часа показывать, как бестолковые дамы приходят к осознанию, что их используют, насилуют и дурят"
Демократы потребовали публикации разговоров Трампа с Путиным
Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
СК возбудил дело об изнасиловании гражданки Германии
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»
В октябре повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Трубка в колесе: о каком мошенничестве на дороге стоит знать Дорожные мошенники и грабители придумывают новые способы преступлений. Одним из них стал преднамеренный прокол колеса и кража вещей из салона машины
Кино
Памяти Марка Захарова: 6 легендарных фильмов мастера Тот самый Мюнхгаузен, нелюдимый Медведь и Остап Бендер — вспоминаем этих и других оживших на экране персонажей в постановках главного волшебника советского кино
Недвижимость
«Трущобный туризм» обогнал по популярности Тадж-Махал
До какого этажа достают лестницы пожарных машин?
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Популярные темы на «Детях»
Ногти и волосы. Цена красоты. 138
Рождение ребенка 114
Чему вас научили ваши мужчины? 97
Безалкогольное пиво 85
Леди
«Не понимаю, что творится»: Дана Борисова резко поправилась Телезвезда пожаловалась на лишний вес.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь