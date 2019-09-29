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22:27 (мск), источник: Газета.Ру

Как премьер-министр Великобритании озолотил свою любовницу

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подозревают в том, что на посту мэра Лондона он злоупотреблял полномочиями, чтобы его любовница, американская предпринимательница Дженнифер Аркьюри, получала правительственные гранты.

Обвинения пока неофициальны, однако проверка уже ведется — британские СМИ, тем временем, собирают доказательства того, что у Джонсона и Аркьюри была интимная связь. «Газета.Ru» — об очередном скандале, в котором сошлись секс, деньги и власть.

В Великобритании все сильнее разгорается коррупционный скандал, связанный с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и американской предпринимательницей в сфере информационных технологий, бывшей моделью по имени Дженнифер Аркьюри.

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Женщина, которая, как подозревают следователи, благодаря Джонсону получала финансовую поддержку в его бытность мэром Лондона, утверждает, что у нее была интимная связь с нынешним премьером — в то время, когда его брак со второй супругой, Мариной Уилер, еще и не собирался распадаться. Говорила она об этом своим друзьям, сообщает The Sun. Официально Дженнифер Аркьюри не делала заявлений о связи с нынешним премьер-министром.

Скандал произошел в пятницу, 27 сентября, когда стало известно, что Отдел независимых расследований полиции запустил проверку относительно Джонсона — следователи подозревают, что на посту мэра Лондона, который Борис Джонсон занимал с 2008 года по 2016-й, британский политик злоупотребил властью, использовав ее для финансовой поддержки своей знакомой.

Дженнифер Аркьюри, предпринимательница из Калифорнии, переехавшая в Великобританию в 2012 году, якобы получала правительственные гранты, благодаря Джонсону, которого она называла близким другом.

Американка, принимавшая участие в избирательной кампании мэра в 2012 году, предположительно получила несколько крупных сумм денег, благодаря Борису Джонсону.
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Как сообщило издание Sunday Times, это происходило на протяжении нескольких лет. В 2013-м — 10 тыс. фунтов стерлингов и 15 тыс. фунтов в 2015-м она получила в виде грантов на развитие предпринимательской деятельности. В 2018 году, когда Аркьюри вернулась в США, она получила еще 100 тыс. фунтов. При этом британские СМИ приводят массу подтверждений тому, что произошло это не из-за выдающихся заслуг и талантов женщины в области предпринимательства, а благодаря близкой дружбе американки с лондонским мэром, занимающим сейчас пост премьер-министра.

Ни 55-летний Борис Джонсон, ни 34-летняя Дженнифер Аркьюри не подтверждают, что бывший мэр Лондона использовал свое положение, чтобы финансово поддержать американскую предпринимательницу. В частности, в первый день работы конференции партии тори в Манчестере он заявил на телешоу британского ведущего Эндрю Марра, что в его работе на посту мэра Лондона не было места конфликту интересов, а все, что он делал, выполнялось в полном соответствии с законом.

«Я гордился всем, что делал на посту мэра Лондона», — заявил Джонсон.

Свои личные отношения со скандальной американкой он не комментирует, равно как и она сама. Однако это уже сделали источники, знакомые с Дженнифер Аркьюри.
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Источник издания Sunday Times в Консервативной партии, например, рассказал, что Дженнифер Аркьюри и не пыталась остановить расползавшиеся слухи о ее близости с Джонсоном. «Она говорила мне, что они спят вместе», — сообщил он. По словам знакомого Аркьюри, женщина даже шутила, говоря, что блондинкам всегда удается «больше повеселиться».

Редактор отдела финансов The New Your Times Дэвид Инрич тоже ссылается на источники, уверяющие, что у Джонсона была интимная связь с нынешним британским премьером. «Два человека из ее бизнес-среды утверждают, что Аркьюри говорила им, будто спит с Джонсоном», — сообщил он The Sun. Он также рассказал изданию, что в 2013 году писал краткую биографию предпринимательницы: когда брал у женщины интервью она рассказала, что Джонсон предупреждал, чтобы его подруга не общалась с прессой.

Тот факт, что Джонсон и Аркьюри могли быть близки, косвенно подтверждает и то, что, по сведениям источников The Sun, политик не раз посещал квартиру американской предпринимательницы, расположенную в Шордиче, в лондонском Ист-Энде.

Разговоры о том, что Борис Джонсон в бытность мэром Лондона выбивал правительственные гранты для своей любовницы, начались, когда британский премьер-министр как раз направился в Манчестер на конференцию тори вместе со своей подругой, 31-летней Кэрри Симондс.

Однако повлияют ли эти слухи на репутацию политика — большой вопрос.

Дело в том, что Борис Джонсон и без того известен в Великобритании своей весьма запутанной личной жизнью: он до сих пор разводится со своей второй женой Мариной Уилер, подавшей в прошлом году иск о расторжении брака из-за постоянных измен мужа. Кроме того, широко известно, что у Джонсона есть десятилетняя внебрачная дочь от арт-консультанта Хелен Макинтайр. Так что сейчас имеет значение не столько неверность премьер-министра, сколько вопрос, заведут ли на него уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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