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19:56 (мск), источник: РИА Новости

Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

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«Конечно, я надеюсь, что мы это выясним. Думаю, что главная потребность здесь — это обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, чтобы, как он думал, извлечь личную выгоду для своей кампании», — сказал он в эфире телеканала NBC.

По его словам, если записи этих разговоров хранятся в той же секретной компьютерной системе и имеет место попытка их скрыть, то демократы постараются выяснить содержание этих бесед.

Демократы инициировали парламентское расследование после анонимной жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил на него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на тот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.

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В комитете под руководством Шиффа в этой связи дал показания и. о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр.

В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Однако позже телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что в засекреченную систему также попали некоторые беседы с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что в отношениях США и России дело до обнародования разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина не дойдет.

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