Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: отгадайте страну по сувенируСможете ли вы определить, куда нужно поехать, чтобы привезти тот или иной сувенир?
Фоторепортажи
18Умер Марк Захаров
20Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
21:08 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ матпомощи для студентов и аспирантов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Источник: AP 2019

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Читайте также
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги

Согласно прежним нормам, материальная помощь в сумме не более 4 тыс. руб. в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий граждан.

В то же время, согласно сложившейся практике, вузы и колледжи выделяют средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. Такая помощь подлежала обложению НДФЛ, хотя по своей сути не отличалась от помощи работодателей сотрудникам.

Подписанный президентом закон освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от уплаты налога с материальной помощи, выплачиваемой вузом или колледжем нуждающимся студентам и не превышающей 4 тыс. руб. за налоговый период (календарный год).

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
"Зачем полтора часа показывать, как бестолковые дамы приходят к осознанию, что их используют, насилуют и дурят"
Демократы потребовали публикации разговоров Трампа с Путиным
Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
СК возбудил дело об изнасиловании гражданки Германии
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»
В октябре повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Трубка в колесе: о каком мошенничестве на дороге стоит знать Дорожные мошенники и грабители придумывают новые способы преступлений. Одним из них стал преднамеренный прокол колеса и кража вещей из салона машины
Кино
Памяти Марка Захарова: 6 легендарных фильмов мастера Тот самый Мюнхгаузен, нелюдимый Медведь и Остап Бендер — вспоминаем этих и других оживших на экране персонажей в постановках главного волшебника советского кино
Недвижимость
«Трущобный туризм» обогнал по популярности Тадж-Махал
До какого этажа достают лестницы пожарных машин?
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Дети
Сергей Лазарев впервые показал дочь Певец воспитывает годовалую Аню.
Леди
«Не понимаю, что творится»: Дана Борисова резко поправилась Телезвезда пожаловалась на лишний вес.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь